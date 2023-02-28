В Кремле назвали «хорошей новостью» уход Федерации шахмат России из Европы

Москва, , 17:37 — REGNUM Переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европы в Азию позволит спортсменам участвовать в главных мировых соревнованиях. Об этом заявил 28 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов на XV Съезде Федерации шахмат России © Сергей Карпухин/ТАСС

По его словам, переход России в Азиатскую шахматную федерацию из Европейского шахматного союза — хорошая новость. В азиатскую федерацию входят страны с наибольшим числом гроссмейстеров мирового уровня.

«Переход в азиатскую федерацию откроет двери для участия наших спортсменов, шахматистов, гроссмейстеров в главных мировых и международных соревнованиях», — сказал РИА Новости Песков.

Говоря о возможном переходе других спортивных федераций в Азию, представитель Кремля призвал действовать аккуратно. Ситуации разные, решения должны принимать специалисты, сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ФШР Андрей Филатов ранее заявил об историческом событии: первом переходе шахматной федерации «из одного континента в другой».

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