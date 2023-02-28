В Генпрокуратуре России предложили рассматривать русофобию как проявление экстремизма

Москва, , 17:20 — REGNUM В Генеральной прокуратуре Российской Федерации предложили ужесточить наказание за проявление русофобии в странах Запада. Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрий Хохлов на заседании постоянной комиссии Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека по международному сотрудничеству.

Прокуратура РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы можем привлечь к ответственности, но учитывая, что это приняло распространенное и весьма нелицеприятное явление в странах Запада, мы считаем, что нужно усилить ответственность», — приводит ТАСС его слова.

Уточняется, что Генеральная прокуратура России считает русофобию проявлением экстремизма.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что нужно выработать юридическое определение русофобии. Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало антироссийские высказывания Запада за 2022–2023 годы. Русофобская риторика исходила от лиц разных рангов и должностей 29 стран ЕС, Совета Европы, НАТО и ПАСЕ.

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