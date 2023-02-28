Киев, 28 февраля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Число раненых военных ВСУ в Артемовске в последние дни увеличилось в разы, сообщает 28 февраля украинское издание «Обозреватель».

Югасов Владимир ИА REGNUM Битва за Артемовск 28.02.2023

Так, начальник одной из медицинских служб сообщил изданию, что украинские медики работают практически круглосуточно.

«Если за восемь–девять месяцев ротации у меня в среднем было около 50–60 «трехсотых» (раненых. — Прим. ИА REGNUM), то сейчас за сутки бывает больше», — сказал он.

По данным самого издания, ранее раненых военных ВСУ в Артемовске было «в десятки раз меньше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что российские штурмовые отряды ведут боевые действия уже почти в центре Артёмовска.

Все пути в город находятся под огневым контролем ВС России. Вместе с тем Кимаковский предупредил, что пока рано вести разговор об оперативном окружении населенного пункта.

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