В министерстве юстиции Колумбии заявили, что легализации кокаина при действующем правительстве не произойдет, а инициативы президента подразумевают под собой лишь прекращение преследований крестьян, выращивающих каннабис и коку. Однако уже месяц спустя президент Колумбии вновь спровоцировал суматоху, выступив на заседании Генассамблеи ООН.

Ольга Кузнецова, , 19:06 — REGNUM На заседаниях Комиссии ООН по наркотическим средствам, проходящих в Вене, редко бывает скучно. Это стало особенно заметно после того, как в 2009 году президент Боливии Эво Моралес попал во все газетные заголовки, во время своего выступления перед членами Комиссии демонстративно пожевав листья коки.

Густаво Петро Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В 2023 году, судя по всему, нас может ждать что-то похожее.

22 февраля в министерстве иностранных дел Колумбии заявили, что власти южноамериканской страны планируют предложить Комиссии исключить листья коки из списка запрещенных веществ и принять традиционное использование данного растения. К предложению присоединятся и власти Боливии.

По словам представителя правительства Колумбии, этот вопрос давно пора поставить на обсуждение, причем главной целью инициативы является дестигматизация разговоров о проблеме наркотиков. Да и вообще, из списка ООН требуется удалить листья коки, а не сам кокаин.

О коке и традициях

Культивация коки в странах Андского региона — это действительно старая история. Местное население таких стран, как Колумбия, Боливия и Перу (как правило, их высокогорных регионов), с давних пор использует это растение в религиозных ритуалах, а также в качестве средства народной медицины.

«Хроника Перу», первая книга описывающая коку. 1553.

Листья коки — сами по себе или заваренные в виде чая — признанное в здешних краях средство от «горной болезни», которое помогает справиться с симптомами кислородной недостаточности и перепадами давления. Особенно популярно среди туристов, решившихся на высокогорные походы в Перу, а также у путешественников, впервые добирающихся до Ла-Паса, находящегося на высоте около 3 500 метров над уровнем моря.

Травяной отвар достаточно приятен на вкус и действительно помогает справиться с головокружением, тошнотой и сонливостью. По сути, в высокогорных условиях прием отвара сравним по ощущениям с несколькими чашками крепкого кофе. Хотя, по отзывам очевидцев, принимающих его не в походах, а в прибрежной Лиме, подобного эффекта «облегчения» уже нет.

При этом при сильных головных болях приходится прибегать к стандартным фармацевтическим средствам, а от регулярного жевания листьев, оказывается, портится зубная эмаль.

И все же наиболее популярное использование листьев коки в Южной и Центральной Америке выглядит иначе.

Напиток из листьев коки. Боливия Stevage

Этот не слишком сложный процесс предполагает, что листья настаиваются в воде, смешиваются с определенными химическими веществами и на выходе превращаются в гораздо более опасную продукцию — кокаин. Эффект воздействия на человеческий организм мало сравним с тем, что испытывали индейцы Андского региона, принимая особые отвары из коки во время религиозных ритуалов на протяжении многих тысяч лет. Возможно, дело в том, что в составе не было дизельного топлива и цемента, как это бывает в наши времена.

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Народный промысел

Вместе с тем выращивание коки до сих пор является одним из главных «народных» промыслов в здешнем регионе.

Обусловлено это в первую очередь бедностью: крестьяне практически не употребляют кокаин, но выращивать коку, сушить листья или пойти дальше (изготовлять из них кокаин в нарколабораториях, развернутых прямо в джунглях) — весьма распространенный способ заработка. Он окупается гораздо лучше, чем выращивание какао или кофе.

При этом на некоторых территориях у крестьян просто-напросто нет выбора, ведь их земли находятся под контролем разного рода преступных структур. Сами листья коки при этом относительно недорогие — за огромный мешок крестьянину могут дать меньше ста долларов, и он уже будет доволен заработком.

Однако для наркоторговли требуется по-настоящему большое количество коки, ведь из целой тонны листьев можно получить чуть меньше десяти килограммов пасты, используемой для изготовления кокаина. А контроль над территориями, где необходимо выращивать нужное количество растения, никогда не обеспечивался без прямой или косвенной помощи местных правительств.

Особенно в глаза бросается то, что с подобной инициативой выступили представители правительства Колумбии, пришедшего к власти относительно недавно.

Брикеты, подготовленные к транспортировке с «товарным знаком» картеля производителя

Война с наркотиками «провалилась»

В августе в результате достаточно напряженных выборов президентское кресло занял Густаво Петро — первый колумбийский президент, официально декларирующий свою приверженность левой идеологии.

В прошлом Петро сам был участником одного из местных партизанских движений.

Вместе с Петро на местном политическом Олимпе появилась целая плеяда «левых» чиновников, которые тут же принялись обещать улучшить жизнь «всем, кто остался на обочине общества», — нищим, крестьянам (между этими двумя социальными группами можно смело ставить знак равенства), афроколумбийцам и представителям коренных общин. Также народу Колумбии была обещана эпоха больших перемен.

Большие перемены пришли быстро.

Уже в первые недели правления Густаво Петро заявил об изменении политики борьбы с незаконной наркоторговлей.

В частности, прекратить криминализировать действия наиболее уязвимой части наркопроизводителей — крестьян, а вместо этого заняться деятельностью преступных организаций на более прибыльных этапах бизнеса.

При этом Петро уточнил, что никакого разрыва с союзниками (в первую очередь с США) в борьбе с наркоторговлей не предвидится и все ключевые договоренности остаются в силе.

Однако президент Колумбии также высказал мысль, что война с наркотиками «провалилась», она лишь усилила мафию и ослабила государства.

Заявление немедленно спровоцировало разговоры о скорой легализации кокаина и создании в Колумбии «наркорынка, регулируемого государством».

«Срочно переосмыслить»

Масла в огонь подливали и слова заместителя советника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера, который встречался с Густаво Петро накануне инаугурации.

Файнер сообщил, что США и администрация Байдена не поддерживают декриминализацию наркотиков, но Колумбия является суверенной страной, которая самостоятельно принимает такие решения. Отношения же США и Колумбии «гораздо шире контекста взаимодействия по вопросам борьбы с наркотиками».

В министерстве юстиции Колумбии тут же выступили с опровержением. Было указано, что легализации кокаина при действующем правительстве не произойдет, а инициативы президента подразумевают под собой лишь прекращение преследований крестьян, выращивающих каннабис и коку.

Однако уже месяц спустя президент Колумбии вновь спровоцировал суматоху, выступив на заседании Генассамблеи ООН.

Стоя на трибуне, он заговорил о необходимости «срочно переосмыслить ситуацию с наркотиками, борьба с которыми является иррациональной», побольше думать об изменении климата, а также задаться вопросом: «Что более ядовито для человечества — кокаин, уголь или даже нефть?»

Густаво Петро раскрыл тему так:

«Власть имущие считают кокаин ядом, хотя от передозировки им умирает минимальное число потребителей, да и они по большей части умирают не от самого кокаина, а от примесей в нем. Примеси в данном случае неизбежны, поскольку это подпольное производство. А вот уголь и нефть власть имущие считают своим долгом защищать, хотя использование этих субстанций может привести к гибели всего человечества».

Президент Колумбии Густаво Петро с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Каракас. 07.01.2023 Luigino Bracci Roa desde Venezuela

Землю — крестьянам

Словами Густаво Петро не ограничился. Уже в декабре стало известно о том, что сельскохозяйственные земли, конфискованные у наркоторговцев, будут «переданы крестьянам».

В известном случае речь шла о поселениях, до этого находившихся под контролем картеля «Клан дель Гольфо» в департаменте Кордова. По официальной версии, землю отдадут крестьянам для ведения фермерского хозяйства, в первую очередь для выращивания какао. Ранее местное население занималось культивацией коки для «Клана дель Гольфо», но вскоре, по мнению чиновников, это будет прекращено.

Но если углубиться в детали, становится ясно, что земли будут переданы не собственно крестьянам, а окажутся на балансе юридического лица, находящегося под управлением правительства Колумбии. Кроме того, проект аграрной реформы, согласно которому возможны изъятие и передача земель по озвученным основаниям, все еще не проработан в полной мере и не получил законодательного обоснования.

Подобную практику планируется внедрить и в других колумбийских департаментах. Таким образом, земли, находящиеся под контролем картелей и повстанцев, потихоньку переходят под управление властей Колумбии. Крестьяне же персонализированных прав на землю в новом виде так и не получили.

Этим дело не ограничилось.

«Вредные» способы уничтожения коки

Советник президента Колумбии по вопросам наркополитики Фелипе Таскон также заявлял о том, что власти намерены отказаться от уничтожения посевов коки путем опрыскивания с самолета, а также ручного выпалывания растений. Разумеется, исключительно из-за беспокойства о здоровье и благополучии крестьян.

Критика уничтожения посевов коки при помощи распыления с воздуха глифосата активно использовалась для дискредитации предыдущего колумбийского президента — Ивана Дуке, активно настаивающего на подобной инициативе.

По первоначальному проекту, борьба с наркотиками предполагала не только распыление глифосата, но и регулярный мониторинг его влияния на здоровье людей и окружающую среду.

Интересно, что нынешний советник по вопросам наркополитики не уточнил, что распыление глифосата гораздо меньшее влияет на экосистемы отдельных регионов, чем те же нарколаборатории, находящиеся в джунглях. Химические отходы, оставшиеся при производстве кокаина, или закапывают в землю, или сливают в открытые водоемы.

Прекращение же использования гербицидов в борьбе с посевами коки в 2015 году уже привело к постоянному росту урожая.

Параллельно с исключением «вредных» способов уничтожения коки активно сокращается квота уничтожаемых плантаций.

В 2022 году вместо планируемых 50 тысяч гектаров были уничтожены 44 тысячи. На 2023 год команда Густаво Петро анонсировала уменьшение количества уничтожаемых плантаций уже на 60% (то есть до 20 тысяч гектаров).

Цена вопроса

По итогам 2022 года объем производства кокаина в Колумбии достиг рекордного количества за последние несколько лет.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, нелегальные структуры производят около двух тысяч тонн кокаина в год. Эти цифры несколько не бьются с данными колумбийского минобороны об изъятиях, проводимых в 2022 году, — здесь объем составляет 671 тонну кокаина. То есть до заказчиков добралось совершенно другое количество продукции.

По мнению экспертов, произошло это в первую очередь «благодаря» сокращению централизованной борьбы с посевами, а также увеличению количества плантаций. Согласно данным спутниковых снимков, теперь кока растет даже там, где раньше ее не было.

При этом стоимость одного килограмма кокаина при оптовой закупке составляет примерно 30 тысяч долларов, вместе с тем цена зависит от региона (континента и конкретной страны), постоянно находится в динамике и поднимается при любых сложностях с логистикой как самого вещества, так и необходимых для его изготовления прекурсоров, а также на фоне любых заявлений о возможных запретах и легализациях.

Исключат ли листья коки из списка запрещенных веществ

Идея правительства Колумбии в свете последних национальных инициатив выглядит достаточно логичной и предсказуемой. Правда, ориентирована она больше на общественность Западного полушария, где тренды на легализацию разного рода веществ (марихуана, псилоцибин и др.) уже набрали популярность.

В 2023 году ожидать исключения листьев коки — главного ингредиента, используемого при изготовлении кокаина, — из списка запрещенных веществ со стороны ООН не приходится. Сомнительно, что инициатива будет реализована даже правительством Густаво Петро.

В первую очередь из-за того, что такие меры требуют не только подготовки инфраструктуры, но и проведения целого ряда договоренностей с группой бенефициаров торговли кокаином (среди которых руководство Колумбии играет далеко не первую скрипку) касаемо установки потолка цен и откатов.

Да и для начала подобного рода легализации «обкатывают» на чем-то более простом и в определенной степени прибыльном, например на марихуане.

К слову, процесс легализации последней был запущен еще при других колумбийских президентах. При Иване Дуке был разрешен экспорт каннабиса в медицинских целях, следующий логичный этап — разрешение в рекреационных целях.

В Боливии происходят во многом похожие процессы, правда для населения они преподносятся под другим углом и реализуются не так явно, как в Колумбии.

Неслучайно, продвигая стратегию по изменению борьбы с наркоторговлей, президент Густаво Петро иногда перерабатывает инициативы и высказывания, уже озвученные в свое время Эво Моралесом.

В дальнейшем — возможно, в ближайшие годы — к подобным инициативам могут присоединиться и другие страны Андского региона, например граничащие с Колумбией Перу и Эквадор. Там также широко практикуется выращивание коки, и весьма сомнительно, что при общем тренде на увеличение объемов производства кокаина никто не решится использовать эти регионы для пополнения чьих-то карманов.