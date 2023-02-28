Коломна, Московская область, 28 февраля, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Беспилотник, упавший в окрестностях Коломны в Подмосковье, — это, вероятно, украинский дрон-камикадзе UJ-22 Airborne, заявил РИА Новости 28 февраля эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Беспилотный летательный аппарат UJ-22 Airborne сбитый ВС России в зоне проведения СВО

Выпускаемый на Украине БПЛА, способный развивать скорость до 140 километров в час и лететь на высоте от 50 метров, может оснащаться боеприпасами, в том числе сбрасываемыми, в данном же случае его применили в качестве камикадзе, отметил эксперт.

ВСУ ранее уже использовали беспилотники данной модели для атак на территории России, в частности в Брянской области, еще весной 2022 года, напомнил Федутинов.

Ранее сообщалось, что беспилотник упал в окрестностях деревни Губастово в округе Коломна. Рядом с местом падения находится газораспределительная станция, она не пострадала.