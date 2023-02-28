Губернатор ЕАО пригрозил США судом из-за моральных страданий от непопадания под санкции

Биробиджан, , 17:10 — REGNUM Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн намерен подать суд на США за то, что Вашингтон не включил его в санкционные списки. Об этом передает телеканал RTVI.

Ростислав Гольдштейн © Александр Музыка/ТАСС

По его словам, он оказался единственным главой региона РФ, в отношении которого не введены санкции. Губернатор уточнил, что этот факт причиняет ему «моральные страдания».

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Гольдшейн также предупредил Соединённые Штаты о намерении подать в суд Страсбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США ввел санкции в отношении глав десятков российских регионов и министров, включая глав Минспорта, Минэнерго, Минцифры РФ. В санкционный список также попали предприятия металлургического сектора и горной промышленности.