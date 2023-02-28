СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Киеве
СМИ: в Киеве после пожара, вызванного взрывом, пострадал один человек
Киев, 28 февраля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. В Голосеевском районе Киева 28 февраля прогремел взрыв, затем начался пожар, сообщают украинские СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
Так, по данным телеграм-канала «Политика страны», мэр города Виталий Кличко проинформировал о пожаре в отдельно стоящем здании.
«На месте пожара раздаются взрывы, предварительно — кислородные баллоны. Все службы уже на месте. Один человек пострадал», — сказал он.
Пожар ликвидирован, добавил Кличко.
Напомним, ночью 27 февраля три взрыва прогремели в городе Хмельницком после объявления воздушной тревоги в ряде регионов Украины.