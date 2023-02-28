Блинкен: Белый дом не раздумывая примет меры против КНР за поддержку России

Вашингтон, , 17:13 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом не раздумывая примет меры против физических и юридических лиц Китая, которые оказывают военную помощь России либо нарушают санкции.

Энтони Блинкен © EPA/SHAWN THEW/ТАСС

Он напомнил, что Вашингтон предупредил Китай о последствиях передачи летального оружия России.

«Мы, не колеблясь, будем нацеливаться на компании и физические лица, которые нарушают наши санкции или иным образом поддерживают Россию», — такое заявление сделал Блинкен на пресс-конференции в Казахстане.

Как передавало ИА REGNUM, представители Китая и России провели новый раунд консультаций по делам Азии и договорились совместно защищать интересы безопасности и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По информации компании McLaughlin & Associates, 42% американцев верят, что Китай готовится к военному противостоянию с США.