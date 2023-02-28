Вашингтон, 28 февраля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Страны Европы не смогли найти обещанное количество танков Leopard 2 для передачи Украине, сообщает 28 февраля газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Издание отмечает, что около месяца назад Германия разрешила европейским союзникам отправлять в помощь ВСУ немецкие танки, однако обещанный поток боевых машин «больше похож на ручеёк». В числе причин — сопротивление этому решению внутри политических коалиций и в оборонных ведомствах.

«Некоторые страны обнаружили, что танки в их арсенале фактически не работают или не имеют запасных частей», — указано в статье.

В некоторых странах пришлось вызывать отправленных в отставку инструкторов для того, чтобы научить украинских солдат обращаться со старыми моделями танков.

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По данным издания, Берлину и его союзникам не удаётся «наскрести достаточно Leopard 2», чтобы укомплектовать два танковых батальона, а это всего 62 боевые машины. Затруднительное положение, в котором оказались армии европейских стран, стало ещё более явным.

Некоторые страны, требовавшие отправить киевскому режиму танки, либо передумали, либо столкнулись с трудностями. В Европе насчитывается около 2000 танков Leopard 2 разных моделей, однако ВСУ «по-прежнему не хватает сотен» таких машин.

Германия предложила 18 танков, а Польша — ещё 14, но дальше цифры идут на спад. Нет ясности в том, чем заменить эти танки, когда они будут подбиты или выйдут из строя, говорится в статье.