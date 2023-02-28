Луганск, 28 февраля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Иностранные наёмники ВСУ не желают ехать на линию боевого соприкосновения из-за оттепели, техника просто тонет в грязи, сообщил 28 февраля военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Он сказал, что дороги, по которым ранее ездили вооружённые формирования Украины, теперь не могут использоваться из-за наличия чернозёма. Натовская техника просто вязнет в грязи из-за низкой проходимости, это вызывает ряд проблем, констатировал Марочко.

Также эксперт считает, что начавшийся подъём грунтовых вод, в частности в районе Сватово, привёл к всплеску небоевых потерь. Солдаты ВСУ постоянно находятся в сырости и чаще заболевают вирусными инфекциями. При этом Киев не желает эвакуировать своих военных, а западные наёмники и вовсе «отказываются находиться в таких условиях», добавил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным экспертов британских СМИ, распутица в зоне спецоперации существенно усложнит борьбу армий за инициативу в военных действиях. Поля, на которых идут бои, могут стать болотами, а дороги будут походить на реки, отмечали авторы публикаций.