Актриса Мария Миронова не отправит сына воевать за «напавшую на другую страну» Россию

Москва, , 17:00 — REGNUM Советская и российская актриса театра и кино Мария Миронова рассказала о своей позиции к России и специальной военной операции на территории Украины. Своё мнение она выразила в запрещённой социальной сети.

Советская и российская актриса театра и кино Мария Миронова © Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ

В публикации, посвященной второй годовщине смерти её матери, актрисы Екатерины Градовой, она рассказала, что любит родину также, как когда-то любила её мать. На вопрос проукраинских поклонников о том, будет ли Миронова любить свою страну, «чтобы не происходило с Россией», актриса ответила: «безусловно».

Но когда россиянке предложили поддержать страну и отправить своего сына в зону боевых действий, она отказалась.

«Долг родине красен, когда на нее кто-то напал. А когда сам это делаешь, это имеет другое название. Читайте, милая, предыдущие посты», — ответила дочь актёра Андрея Миронова.

После этого поклонники упрекнули артистку в том, что она находится «не на российской стороне».