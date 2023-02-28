Москва, 28 февраля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Советская и российская актриса театра и кино Мария Миронова рассказала о своей позиции к России и специальной военной операции на территории Украины. Своё мнение она выразила в запрещённой социальной сети.

Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ Советская и российская актриса театра и кино Мария Миронова

В публикации, посвященной второй годовщине смерти её матери, актрисы Екатерины Градовой, она рассказала, что любит родину так же, как когда-то любила её мать. На вопрос проукраинских поклонников о том, будет ли Миронова любить свою страну, «что бы ни происходило с Россией», актриса ответила: «Безусловно».

Но когда россиянке предложили поддержать страну и отправить своего сына в зону боевых действий, она отказалась.

«Долг родине красен, когда на нее кто-то напал. А когда сам это делаешь, это имеет другое название. Читайте, милая, предыдущие посты», — ответила дочь актёра Андрея Миронова.

После этого поклонники упрекнули артистку в том, что она находится «не на российской стороне».