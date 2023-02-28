Тамбов, , 16:53 — REGNUM Бюджет Тамбовской области на 2023 год увеличивается. Соответствующие поправки были приняты сегодня, 28 февраля, депутатами Тамбовской областной думы. Изменения направлены на уточнение бюджетных назначений по отдельным неналоговым доходам, увеличение расходных обязательств бюджета Тамбовской области на 2023 год за счет остатков средств бюджета, образовавшихся на 1 января 2023 года, а также уточнение размера прогнозируемого дефицита бюджета на текущий финансовый год.

Максим Егоров tambov. gov. ru

Как отметил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, расходная часть бюджета увеличивается на 3 миллиарда 281 миллион рублей. «Это не налоговое увеличение, а, скажем так, те переходящие остатки, которые у нас получились на 1 января 2023 года. Всегда приятная неожиданность — получить дополнительные средства. Дефицит бюджета тоже увеличивается — 4 миллиарда 800 миллионов рублей, но это увеличение носит технический характер, и это не грозит финансовому состоянию региона. Какие основные траты планируются? 700 миллионов рублей пойдет на выравнивание местных бюджетов, ведь мы должны поддерживать наши муниципалитеты. 467 миллионов рублей мы планируем направить на реконструкцию областной филармонии и надеемся, что мы ее доделаем и регион будет иметь прекрасный концертный зал. Я очень рад, что глава региона Максим Борисович Егоров настроен на то, чтобы эти работы завершить. 100 миллионов рублей планируется направить на дорожную сеть, улучшение транспортного сообщения, а также на социальную сферу, на образование, медицину», — подчеркнул он.

Глава Тамбовской области Максим Егоров в ходе рассмотрения этого вопроса отметил: «Несмотря на сложности минувшего года, нам удалось не только выполнить все социальные обязательства, но и сформировать резерв, за счет которого увеличены расходы на 3 млрд 281 млн рублей, в том числе на повышение зарплат бюджетникам — медикам, учителям, социальным работникам, работникам культуры. Мы неукоснительно выполняем поручение президента России. В нашем регионе индексация коснется 22 тысяч человек. На эти цели планируется направить 1 млрд 600 млн рублей».

Также, пояснил Евгений Матушкин, увеличивается объем расходов на реализацию государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» в 2023 году — на 89 млн рублей, из них на строительство поликлиники для северной части города Тамбова в целях обеспечения софинансирования к остатку средств федерального бюджета, неиспользованных в 2022 году, и подтверждаемого к использованию в текущем году, за счет зарезервированных в бюджете Тамбовской области средств в сумме 9 млн рублей и на разработку проектно-сметной документации на строительство корпуса Кирсановской центральной районной больницы — 63 млн рублей. Он отметил, что увеличивается также объем расходов на реализацию государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» в 2023 году на сумму 36,4 млн рублей, в том числе: на строительство автомобильных дорог в рамках мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в микрорайоне Волжский в Тамбове — 10 млн рублей и завершение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Тамбове — 26,9 млн рублей.

Уточненный объем расходов бюджета Тамбовской области в 2023 году, как пояснил Евгений Матушкин, составил 66 млрд 564 млн рублей, объем прогнозируемого дефицита бюджета Тамбовской области в 2023 году — 4,8 млрд рублей.