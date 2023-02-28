Самара, 28 февраля, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Доследственная проверка проводится после нападения собак на мальчика в Самаре. Об этом сообщает 28 февраля пресс-служба следственного управления СКР по Самарской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Чипированная собака

Информация о том, что стая собак напала на ребёнка на одной из городских улиц, днём ранее появилась в СМИ и социальных сетях.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в дневное время стая чипированных собак набросилась на мальчика школьного возраста на детской площадке в одном из самарских дворов. Ребёнок отбивался от собак и пытался убежать, но те снова догоняли его, и он падал. Собаки разбежались после появления на площадке взрослого мужчины, мальчик не пострадал.

В мэрии местным СМИ сообщили, что представители подрядной организации департамента городского хозяйства и полицейские отправились на место происшествия.