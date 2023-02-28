Захарова ответила на слова Столтенберга о том, что в отношениях НАТО с Россией «назад дороги нет»

Москва, , 16:57 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своём телеграм-канале о том, что, когда один из политиков год назад посоветовал ей не задевать генерального секретаря НАТО жесткой реакцией, она рассмеялась.

Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который подчеркнул, что в отношениях Североатлантического альянса и Российской Федерации «назад дороги нет».

В связи с этим она вспомнила, что год назад один крупный «специалист по международным отношениям» сказал ей, что не нужно задевать генерального секретаря НАТО жёсткой реакцией, поскольку «нам ведь с ними ещё договариваться».

«Как же я тогда начала хохотать», — написала дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что у НАТО закончились запасы снарядов для поставок Украине. Он также посетовал на то, что западным странам пока не удалось в должной мере обеспечить стабильные поставки летального вооружения Киеву.