Москва, 28 февраля, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Необходимо выработать юридическое определение русофобии. Об этом 28 февраля заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Сергей Савостьянов/ТАСС Валерий Фадеев

На расширенном заседании постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству по теме преодоления русофобии и дискриминации российских граждан за рубежом Фадеев сказал:

«Наша сегодняшняя главная задача — попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи Уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию. А если такой статьи нет, то надо будет просить дополнительную статью».

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Он добавил, что сейчас нет возможности наказать проживающих в других странах людей за проявление русофобии. По его словам, это работа на будущее.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Госдуме, Генпрокуратуре и Следственному комитету рассмотреть предложения СПЧ по установлению уголовной ответственности за дискриминационные действия и призывы к дискриминации в отношении проживающих за рубежом российских граждан и соотечественников.