Вашингтон, 28 февраля 2023, 16:56 — REGNUM Сценарист студии Walt Disney Барни Мэттинсон умер в возрасте 87 лет. Об этом пишет американское издание Deadline.

Сценарист студии Walt Disney Барни Мэттинсон
Сценарист студии Walt Disney Барни Мэттинсон
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«Он был последним штатным сотрудником Walt Disney Studios, работавшим в компании, когда ею еще руководил Уолт Дисней», — рассказывается в некрологе.

Уточняется, что американец скончался в пригороде Лос-Анджелеса.

Мэттинсон принимал участие в создании таких мультфильмов, как «Красавица и чудовище» (1991), «Аладдин» (1992), «Король Лев», «Покахонтас» (1995), «Мулан», и других картин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на 55-м году жизни скончался банкир Петр Чувилин.