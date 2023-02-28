Вашингтон, 28 февраля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Сценарист студии Walt Disney Барни Мэттинсон умер в возрасте 87 лет. Об этом пишет американское издание Deadline.

D23 Сценарист студии Walt Disney Барни Мэттинсон

«Он был последним штатным сотрудником Walt Disney Studios, работавшим в компании, когда ею еще руководил Уолт Дисней», — рассказывается в некрологе.

Уточняется, что американец скончался в пригороде Лос-Анджелеса.

Мэттинсон принимал участие в создании таких мультфильмов, как «Красавица и чудовище» (1991), «Аладдин» (1992), «Король Лев», «Покахонтас» (1995), «Мулан», и других картин.

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