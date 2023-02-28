Генсек НАТО Столтенберг: в отношениях с Россией назад дороги нет

Брюссель, , 16:32 — REGNUM В отношениях НАТО и России «назад дороги нет», заявил 28 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Даже после того, как «эта война» окончится, отношения с Россией не станут «нормальными», сказал он.

Страны — члены НАТО должны в будущем тратить больше средств на оборону, поскольку мир стал «опаснее», отметил также Столтенберг.

Альянс должен поддерживать Украину, ведь тем самым он укрепляет собственную безопасность, добавил генсек альянса.

Как сообщалось ранее, 28 февраля Столтенберг также заявил, что военная поддержка Киева может привести к эскалации, но самый опасный для НАТО вариант — победа России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО, поставляя оружие в Киев, становятся соучастниками преступлений Украины.

Участие НАТО в конфликте на территории Украины уже фактически является прямым, отмечали в Кремле и МИД.

Между Россией и Западом уже не будет прежних отношений, какими они станут в дальнейшем, пока не ясно, сказал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.