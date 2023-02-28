Астана, , 16:31 — REGNUM Власти Казахстана не видят угроз или рисков со стороны Российской Федерации в свете событий на территории Украины. Об этом 28 февраля заявил вице-премьер — глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди © Турар Казангапов/ТАСС

По его словам, руководство республики в настоящее время на видит и не ощущает рисков или угроз со стороны Российской Федерации.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Тлеуберди заявил, что государства Центральной Азии и США должны стремиться к институциональному развитию формата сотрудничества C5+1.