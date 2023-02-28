Берлин, 28 февраля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн осудил действия России на Украине, он заявил об этом 28 февраля в ходе совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Берлине.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS Глава МИД Израиля Эли Коэн на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок в Берлине

«Конечно, мы осуждаем российскую агрессию на Украине», — сказал Коэн, комментируя продолжающиеся боевые действия с участием российских войск и ВСУ.

Коэн прибыл в Германию для встречи с Бербок. В своём Twitter он отметил, что его визит посвящен «усилиям по предотвращению приобретения Ираном ядерного оружия» и «укреплению отношений» между Израилем и ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля глава израильского МИД посетил Киев, Бучу и Бабий Яр. Перед этим украинские власти потребовали, чтобы Коэн публично осудил действия России и пообещал Киеву кредит на $500 млн.