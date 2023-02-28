Москва, 28 февраля, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Федерация шахмат России (ФШР) вошла в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ). Об этом 28 февраля сообщается на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

Решение о переходе принято в рамках Азиатского шахматного саммита в Абу-Даби. 28 февраля прошла Континентальная ассамблея АШФ, на которой решался вопрос о вступлении ФШР.

За вступление ФШР в АШФ проголосовало 29 делегатов ассамблеи, против — один, шестеро воздержались. Окончательный переход состоится 1 мая 2023 года.

«Сегодня произошло историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой», — сказал президент ФШР Андрей Филатов.

Он выразил благодарность делегатам Континентальной ассамблеи АШФ за поддержку перехода, что говорит о доверии к ФШР и о хорошо проделанной работе российской федерации.

Ранее конституционная комиссия Международной федерации шахмат (ФИДЕ) изучила возможность перехода ФШР в АШФ и не нашла нарушений в таком решении.