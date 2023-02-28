Херсон, 28 февраля, 2023, 16:23 — ИА Регнум. В районе населённого пункта Токарево Херсонской области в минувшие сутки российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ, сообщил 28 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Владимир Гердо/ТАСС ВС России в зоне СВО

Всего Вооружёнными силами России за сутки нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике — в 162 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, на донецком направлении за сутки подразделениями Вооружённых сил России было уничтожено около 350 украинских военнослужащих.