Путин назвал все поставленные перед ФСБ задачи сложными
Москва, 28 февраля 2023, 16:17 — REGNUM Все поставленные задачи перед сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) сложные, нет ни одной второстепенной. Об этом 28 февраля заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства выразил уверенность, что сотрудники ФСБ, центральный аппарат и все региональные подразделения будут и впредь достойно решать поставленные задачи.
Напомним, ранее Путин заявил, что приоритетом работы Федеральной службы безопасности является содействие Вооруженным силам РФ и Росгвардии в ходе специальной военной операции на территории Украины.
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