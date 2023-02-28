Москва, 28 февраля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Все поставленные задачи перед сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) сложные, нет ни одной второстепенной. Об этом 28 февраля заявил президент России Владимир Путин.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Заседание коллегии ФСБ России с участием президента РФ Владимира Путина

Глава государства выразил уверенность, что сотрудники ФСБ, центральный аппарат и все региональные подразделения будут и впредь достойно решать поставленные задачи.

«Их действительно много и все сложные, нет ни одной второстепенной задачи», — заявил российский лидер на заседании коллегии ФСБ.

Напомним, ранее Путин заявил, что приоритетом работы Федеральной службы безопасности является содействие Вооруженным силам РФ и Росгвардии в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Читайте подробнее: Путин назвал главные приоритеты работы ФСБ