Путин призвал ФСБ учесть факторы, о которых он говорил в послании Федеральному собранию

Москва, , 16:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности России призвал учесть факторы, о которых он говорил в послании Федеральному собранию.

Заседание коллегии ФСБ России с участием президента РФ Владимира Путина © Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Конечно же, прошу учесть те внутренние и внешние факторы, а также базовые задачи развития, о которых говорил на прошлой неделе в послании Федеральному собранию», — заявил российский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что сотрудники ФСБ должны выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить общество. Для раскола российского общества враги страны используют сепаратизм, национализм, неонацизм, ксенофобию, отметил глава государства.

Отметим, что на заседании коллегии ФСБ 28 февраля предполагается подвести итоги работы службы в 2022 году, также президент ставит сотрудникам задачи на 2023 год.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Он сообщил о приостановке участия России в ДСНВ, важности выполнения задач спецоперации по денацификации Украины, а также сделал ряд поручений по льготам для участников СВО по изменениям в российской экономике в условиях санкций.

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