Путин на коллегии ФСБ призвал учесть факторы, о которых говорил в послании
Путин призвал ФСБ учесть факторы, о которых он говорил в послании Федеральному собранию
Москва, 28 февраля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности России призвал учесть факторы, о которых он говорил в послании Федеральному собранию.
«Конечно же, прошу учесть те внутренние и внешние факторы, а также базовые задачи развития, о которых говорил на прошлой неделе в послании Федеральному собранию», — заявил российский лидер.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что сотрудники ФСБ должны выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить общество. Для раскола российского общества враги страны используют сепаратизм, национализм, неонацизм, ксенофобию, отметил глава государства.
Отметим, что на заседании коллегии ФСБ 28 февраля предполагается подвести итоги работы службы в 2022 году, также президент ставит сотрудникам задачи на 2023 год.
Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Он сообщил о приостановке участия России в ДСНВ, важности выполнения задач спецоперации по денацификации Украины, а также сделал ряд поручений по льготам для участников СВО по изменениям в российской экономике в условиях санкций.
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