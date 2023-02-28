Москва, 28 февраля, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ должны выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть и ослабить общество, заявил 28 февраля на заседании коллегии службы президент России Владимир Путин.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Сотрудники ФСБ во время задержания

Для раскола российского общества враги страны используют сепаратизм, национализм, неонацизм, ксенофобию, отметил президент.

«Это всегда применялось [противниками] в отношении нашей страны, и сейчас идут попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — заявил глава государства.

Пропаганда активно ведется в социальных сетях, граждан страны, особенно молодежь, пытаются вовлечь в террористическую и экстремистскую деятельность, число таких преступлений в 2022 году выросло, сказал Владимир Путин.

На заседании коллегии ФСБ 28 февраля предполагается подвести итоги работы службы в 2022 году, также президент ставит сотрудникам задачи на 2023 год.