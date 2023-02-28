Ловозерский район, Мурманская область, 28 февраля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. После жёсткой посадки вертолёта под Мурманском помощь врачей потребовалась четырём пострадавшим, сообщает 28 февраля телеграм-канал 112.

Александр Шимберг ИА REGNUM Вертолет

Известно, что на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе три члена экипажа. Пострадавших пассажиров доставят на снегоходах в ближайшее село.

Вертолёт вылетел из села Краснощелье в село Ловозеро, где рухнул при заходе на посадку. Владелец борта — «Вологодское авиапредприятие».

Предположительно, причиной крушения могли стать погодные условия, а именно — снегопад.