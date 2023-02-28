Коломна, Московская область, 28 февраля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Беспилотный аппарат, упавший в Московской области неподалёку от Коломны, оказался иностранным. Об этом сообщили 28 февраля в правоохранительных органах.

Владимир Югасов ИА REGNUM Расстояние от границы с Украиной до места падения иностранного беспилотника. 28.02.2023

«Упавший беспилотный летательный аппарат не стоит на оснащении у российских подразделений. Он оказался иностранным», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о падении беспилотника около газораспределительной станции вблизи деревни Губастово. Он предположил, что дрон должен был атаковать объект гражданской инфраструктуры, но никакие объекты повреждений не получили.

ФСБ и другие компетентные органы разбираются в произошедшем.