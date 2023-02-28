Лос-Анджелес, США, , 16:00 — REGNUM Надежды на выздоровление американского актёра Тома Сайзмора, сыгравшего в фильме «Спасти рядового Райана», нет. Врачи рекомендуют отключить его от аппаратов жизнеобеспечения, сообщил 28 февраля менеджер актёра Чарльз Лаго.

Том Сайзмор Цитата из к/ф «Спасти рядового Райана». Реж Стивен Спилберг. 1998. США

61-летний Сайзмор перенёс инсульт. Ночью 18 февраля его госпитализировали в критическом состоянии в одну из больниц Лос-Анджелеса после аневризмы головного мозга. Он остаётся в коме, врачи говорят, что «надежды больше нет».

«Семья сейчас решает вопросы, связанные с окончанием жизни, дальнейшее заявление будет опубликовано в среду, 1 марта», — приводит слова Лаго Sky News.

Днём ранее менеджер актёра сообщил, что близкие Сайзмора попросили не распространять информацию о его состоянии.

Томас Эдвард Сайзмор — младший исполнил второстепенные роли во многих известных фильмах. В их числе «Спасти рядового Райана», «Схватка», «Жара», «Уайетт Эрп», «Реликт», «Харлей Дэвидсон», «Черный ястреб», а также продолжение сериала «Твин Пикс».