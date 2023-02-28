Путин назвал доверие жителей Донбасса важной опорой в работе ФСБ
Москва, 28 февраля 2023, 15:56 — REGNUM Самой важной опорой в работе ФСБ является доверие населения Донбасса. Об этом 28 февраля заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ.
По его словам, предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, укреплять их кадровый потенциал и оснащать самой современной техникой.
«Доверие жителей Донбасса и Новороссии — это наша самая главная и надёжная опора», — сказал Путин.
Он добавил, что российско-украинский участок границы должен находиться под особым контролем пограничной службы ФСБ. Задачей является поставить заслон диверсионным группам, пресекать попытки незаконного провоза оружия и боеприпасов.