Путин: доверие жителей Донбасса — надёжная опора в работе ФСБ

Москва, , 15:56 — REGNUM Самой важной опорой в работе ФСБ является доверие населения Донбасса. Об этом 28 февраля заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, укреплять их кадровый потенциал и оснащать самой современной техникой.

«Доверие жителей Донбасса и Новороссии — это наша самая главная и надёжная опора», — сказал Путин.

Он добавил, что российско-украинский участок границы должен находиться под особым контролем пограничной службы ФСБ. Задачей является поставить заслон диверсионным группам, пресекать попытки незаконного провоза оружия и боеприпасов.