Минобороны России: на донецком направлении за сутки ликвидированы около 350 военных ВСУ

Донецк, , 15:55 — REGNUM Около 350 украинских военнослужащих уничтожены за сутки на донецком направлении подразделениями Вооружённых сил России. Об этом 28 февраля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Также на данном направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнеметных систем за сутки были уничтожены две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал серьёзным успехом освобождение микрорайона Ступки в Артёмовске.