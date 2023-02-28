Москва, 28 февраля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что приоритетом работы Федеральной службы безопасности (ФСБ) является содействие Вооруженным силам РФ и Росгвардии в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом глава государства заявил 28 февраля в ходе коллегии ФСБ.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Прежде всего, необходимо продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач СВО», — сказал Путин, добавив, что речь идёт о контрразведывательном обеспечении воинских формирований, быстром обмене оперативно значимой информацией.

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Ранее президент России сообщил, что семьи сотрудников ФСБ России, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, должны получить от государства всю возможную поддержку.