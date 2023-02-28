Москва, , 15:49 — REGNUM В Москве едва не эвакуировали больницу из-за задымления, возникшего из-за курильщика. Об этом 28 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Курение убивает © Александр Рюмин/ТАСС

По словам собеседника агентства, причиной задымления в здании НИИ фтизиопульмонологии, расположенного на улице Достоевской, оказалось курение одного из пациентов. Охрана медучреждения вызвала экстренные службы из-за задымления в хирургическом отделении. Прибывшие на место специалисты нашли источник гари. Выяснилось, что задымление произошло из-за пациента-курильщика.

Уточняется, что эвакуация не проводилась.