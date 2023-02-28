Тамбов, , 16:43 — REGNUM ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Спикер Тамбовской облдумы Евгений Матушкин

В Тамбовской области вводят налоговые льготы для владельцев транспорта, работающего на газомоторном топливе. Соответствующие поправки в первом чтении были приняты сегодня депутатами регионального парламента во главе с председателем Евгением Матушкиным. Он отметил, что налоговой льготой смогут воспользоваться как физические лица, так и организации, предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками. Необходимое условие для этого — переход на газомоторное топливо.

«Стоит сказать, что Тамбовская область год из года занимает лидирующие позиции в Национальном экологическом рейтинге. Мы заинтересованы в том, чтобы экологическая обстановка на Тамбовщине становилась благоприятнее. Так что принятие такого закона будет дополнительным стимулом и для стимулирования распространения природного газа в качестве топлива, и для развития рынка газомоторного топлива и совершенствования автотранспортных перевозок на территории области, и для снижения негативных последствий для экологии эксплуатации автомобилей», — подчеркнул Евгений Матушкин. По его словам, при принятии законопроекта во втором чтении налоговая льгота будет предоставляться в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных на налогоплательщиков, имеющих право на льготу, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.