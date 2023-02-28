В Молдавии начались стычки протестующих с полицией

Молдавия, , 15:51 — REGNUM Жители Молдавии 28 февраля вышли на акции протеста с требованием к властям соблюдать конституцию страны. При этом транспорт с активистами полиция в Кишинёв не пускает.

Протест Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Полиция задерживает сторонников оппозиции, которые должны были участвовать в протестах.

Организаторы акции утверждают, что правоохранители заблокировали колонну из порядка 50 автобусов. Представители транспортных компаний подтверждают это.

Власти Кишинёва до этого запретили проведение митингов в центре города. В знак протеста жители стали блокировать трассу.

Полиция Молдавии предупредила, что во вторник в Кишинёв с визитом приедет официальная делегация, доступ граждан для проведения митингов в центре столицы ограничат.

Напомним, 19 февраля полиция Молдавии задержала шестерых граждан перед началом массовой акции протеста, организованной оппозицией.

В Молдавии акции протеста проходят с осени 2022 года. Люди недовольны резким ростом цен на газ, электричество и отопление, граждане требуют отставки правительства.