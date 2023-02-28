Огромные потери ВСУ и война дронов — главное из сводки Минобороны РФ
Артемовск, 28 февраля 2023, 15:50 — REGNUM Украинская армия несет огромные потери на донецком направлении. Как сообщает Минобороны 28 февраля, только за сутки в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем там уничтожено около 350 военнослужащих ВСУ (Вооруженных силы Украины).
До 120 украинских военнослужащих составили потери на краснолиманском направлении. В районах населенных пунктов Угледар, Шевченко Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Запорожской области ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, в районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ (южнодонецкое и запорожское направления).
На купянском направлении бои велись в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля.
На херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево Херсонской области поражен склад боеприпасов.
Также известно, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рубежное, Залиман, Кременная Луганской Народной Республики, Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное Донецкой Народной Республики и Лесное Запорожской области.
Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается уже 370-й день. Ранее Минобороны РФ опубликовало видеокадры того, как мобильная группа разведподразделения ВДВ, задействовав бронеавтомобили «Тигр», при помощи беспилотной авиации обнаружила и уничтожила опорный пункт ВСУ.
Ранее в Белгороде нашли обломки сразу трёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Один из беспилотников влетел в окно жилого дома. Местные власти обещают в ближайшее время восстановить повреждённое имущество горожан.
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