ДНР, 28 февраля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Украинская армия несет огромные потери на донецком направлении. Как сообщает Минобороны 28 февраля, только за сутки в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем там уничтожено около 350 военнослужащих ВСУ (Вооруженных силы Украины).

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (28.02.2023 г.)

До 120 украинских военнослужащих составили потери на краснолиманском направлении. В районах населенных пунктов Угледар, Шевченко Донецкой Народной Республики и Зеленый Гай Запорожской области ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три пикапа. Кроме того, в районе населенного пункта Червоное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ (южнодонецкое и запорожское направления).

На купянском направлении бои велись в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля.

На херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево Херсонской области поражен склад боеприпасов.

Также известно, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рубежное, Залиман, Кременная Луганской Народной Республики, Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное Донецкой Народной Республики и Лесное Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине продолжается уже 370-й день. Ранее Минобороны РФ опубликовало видеокадры того, как мобильная группа разведподразделения ВДВ, задействовав бронеавтомобили «Тигр», при помощи беспилотной авиации обнаружила и уничтожила опорный пункт ВСУ.

Ранее в Белгороде нашли обломки сразу трёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Один из беспилотников влетел в окно жилого дома. Местные власти обещают в ближайшее время восстановить повреждённое имущество горожан.

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