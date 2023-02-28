Москва, , 15:42 — REGNUM На краснолиманском направлении за сутки Вооружённые силы России уничтожили до 120 военнослужащих ВСУ. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, на этом направлении подразделения группировки войск «Центр» и артиллерия поразили живую силу и технику противника около населенных пунктов Червонопоповка, Стельмаховка, Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Уточняется, что за минувшие 24 часа на этом направлении было ликвидировано до 120 военнослужащих ВСУ, также были уничтожены четыре боевые бронированные машины и самоходная гаубица «Акация».