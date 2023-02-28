Москва, 28 февраля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Необходимо повысить эффективность аналитической и оперативной работы ФСБ, заявил 28 февраля на заседании коллегии службы президент России Владимир Путин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ФСБ

Нужно учесть те политические факторы, о которых шла речь в послании Федеральному собранию, отметил президент.

На заседании коллегии предполагается подвести итоги работы ФСБ в 2022 году.