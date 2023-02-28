Губернатор Воробьёв: целью беспилотника в Коломне мог быть объект гражданской инфраструктуры

Красногорск, , 15:37 — REGNUM Целью рухнувшего в Московской области беспилотника, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, сообщил 28 февраля губернатор региона Андрей Воробьёв.

Украинский беспилотник в Московской области. Губастово. 28.02.2023 Владимир Югасов (с) ИА REGNUM

«Это (падение беспилотника) произошло вблизи деревни Губастово (Коломенский район), целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, жертв и разрушений на земле нет.

В настоящее время сотрудники ФСБ и других компетентных органов занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 февраля в Белгороде нашли обломки сразу трёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Один из беспилотников влетел в окно жилого дома. Местные власти обещают в ближайшее время восстановить повреждённое имущество горожан.

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