Киев, 28 февраля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Украинские власти выступают против предложений о прекращении огня. Об этом 28 февраля заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу Newsmax.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее министерство иностранных дел Китая представило план, выполнение пунктов которого приведет к урегулированию конфликта на Украине. Заявление содержит в себе 12 пунктов, каждый из которых в той или иной мере призывает к прекращению боевых действий, мирным переговорам и экономической стабильности.

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По его словам, Киев не доверяет сигналам о прекращении огня. Ермак утверждает, что Москва якобы использует перемирие в своих целях.

Представитель офиса Зеленского назвал позицию Китая по данному вопросу «хорошим сигналом», а также добавил, что украинский лидер готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский написал в своих аккаунтах в социальных сетях, что пришло время принять решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС.