Хельсинки, , 15:35 — REGNUM К возведению забора на границе с Россией приступили власти Финляндии, начаты работы на трёхкилометровом тестовом участке. Об этом 28 февраля сообщает «Интерфакс».

Таможенный пост на российско-финляндской границе © Юрий Белинский/ТАСС

Работы начались с удаления деревьев по обе стороны пограничного пункта Иматра. Предполагается, что в этом месте будет построен участок так называемого тестового ограждения протяжённостью три километра.

Отмечается, что финские власти проведут эксперимент, выдержит ли забор снеговые нагрузки, зимние морозы или напор массы людей, которые, возможно, прибудут с востока.

Ожидается, что в марте начнут прокладку дороги и строительство забора, а затем создадут систему технического контроля.

Предполагается, что пилотное ограждение будет готово к концу июня и обойдётся Финляндии в €6 млн.

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