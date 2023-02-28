Бухарест, 28 февраля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Опубликованное в сети видео, на котором показано якобы перемещение румынских ЗРК на границу с Молдавией, является подложным. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба минобороны Румынии на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«Информируем о появлении в интернете фейк-новости о так называемом недавнем перемещении систем ПВО румынской армии к границе с Республикой Молдова», — говорится в сообщении.

По информации минобороны Румынии, видео, на котором показываются системы HIMARS и Gepard румынских воинских частей, было снято в конце ноября 2022 года в центре города Алба-Юлия в ходе репетиции военной церемонии в честь празднования Национального дня Румынии.

«Фальшивым образом с очевидной целью посеять панику видеоматериал был представлен 27 февраля как «перемещение румынских систем ПВО к границе с Республикой Молдова этим утром», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что многие пользователи, прокомментировавшие данное видео, заметили, что это старая запись, и правильно указали реальное место съемки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Молдавии Игорь Додон заявил, что киевская армия может напасть на непризнанное Приднестровье с согласия нынешнего молдавского лидера Майи Санду.

По мнению бывшего президента Молдавии, Приднестровье стало более открытым, впервые за последние 10–15 лет Тирасполь предложил сесть за стол переговоров и начать поиск политического решения.

Также отметим, что Украина в течение года проводила фортификационные работы и укрепляла позиции на границе с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). По словам представителя украинской госпогранслужбы Андрея Демченко, работы у границы в районе Приднестровья ведутся с февраля 2022 года и продолжаются до сих пор.

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