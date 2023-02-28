Москва, 28 февраля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В Москве в национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний произошел пожар, сообщил ИА REGNUM источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Отмечается, что пожар, предположительно, произошел в подвале, и в настоящее время идет эвакуация. Официального подтверждения данных пока нет, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Происшествие случилось по адресу: улица Достоевского, д. 4, к. 1, неподалёку от станции метро «Достоевская». По словам источника, заявка поступила от охраны объекта.