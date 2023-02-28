Путин 1 марта примет участие в открытии Большой кольцевой линии Московского метрополитена

Москва, , 15:24 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена 1 марта. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«1 марта Владимир Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии Московского метро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что церемония открытия состоится в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников метрополитена и специалистов, участвовавших в строительстве БКЛ.

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В эксплуатацию будут введены девять станций: «Рижская», «Марьина роща», «Текстильщики», «Сокольники», «Нагатинский затон», «Печатники», «Каширская», «Кленовый бульвар» и «Варшавская».

Также отмечается, что запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 34 районов Москвы с населением 3,3 млн человек и существенно снизит нагрузку на другие линии. Строительство БКЛ стало одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия, — 70 км линий, 31 станция и три электродепо.

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