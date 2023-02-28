Оружие из Сербии, пожалуй, последней дружественной нам страны в дальнем европейском зарубежье, попадает в распоряжение украинской армии. Похоже, что, вопреки разъяснениям президента Вучича, ответственность за продажу вооружений Киеву несет не фирма-прокладка, а, собственно, сербская компания. Каков путь вооружений, например, с завода Prvi Partizan к позициям ВСУ в Донбассе?

Сергей Адамов, , 17:41 — REGNUM Украинская армия через сеть посредников получила партию боеприпасов с сербских оборонных предприятий, сообщил источник Mash. По его сведениям, в начале февраля сербская фирма Krušik — государственная компания по производству оборонного и гражданского оборудования — отгрузила партию 122-мм снарядов для реактивной системы залпового огня «Град».

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В роли заказчика груза выступила канадская фирма JNJ Export Import, груз с боеприпасами был направлен сначала в Турцию, указал источник. Далее за транзит в Словакию отвечала турецкая компания Arca Savunma Sanayi Ticaret, после чего, как сообщается, вооружения передаются Вооруженным силам Украины (ВСУ). В подтверждение этой версии издание прилагает транспортные накладные, по которым можно отследить весь маршрут груза.

«Завод Krušik, который обвиняют в поставках, официально заявил, что никаких поставок на Украину он не вёл и вести не намерен», — сказал ИА REGNUM руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко.

Но в оппозиционных сербскому президенту Александру Вучичу кругах уже неоднократно заявляли о прямых поставках «Крушика» в зону конфликта в Донбассе.

Еще на раннем этапе кампании в Донбассе, в ноябре 2019 года портал Arms Watch (специализирующийся на расследовании нелегальной торговли оружием) проанализировал фотографии трофейных миномётных мин калибра 60-мм, продемонстрированных бойцами Народной милиции ДНР. На снарядах была замечена сербская маркировка — они были произведены всё тем же предприятием Krušik.

Официальный Белград придерживается нейтралитета в украинском вопросе и отвергает возможность поставок вооружений любой из сторон. После публикации расследования Arms Watch президент Вучич был вынужден сделать заявление — как тогда сообщал «Коммерсант», Вучич указывал: партия из 15 тысяч мин была закуплена кипрским филиалом польской компании Natan, которая могла самостоятельно направить их на Украину.

Krušik сербская государственная компания по производству оборонного и гражданского оборудования Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Президента тогда опровергла оппозиционный депутат Скупщины — сербского парламента — Мариника Тепич (к слову, депутат от прозападной «Партии свободы и справедливости). Тепич опубликовала в соцсети документы, свидетельствующие: концерн Krušik вёл переговоры напрямую с «иностранным партнером с Украины». Получателем указывалась кипрская компания Petralink, владельцем которой был назван сын осужденного за торговлю оружием Владимира Петенко (сербские источники называют его генерал-майором ВСУ, портал «Украина. ру» называл бывшим чиновником «Укрспецэкспорта»). При этом сделка была одобрена правительством Сербии, утверждала депутат Тепич.

В обеих версиях — 2019 года и нынешней — речь идёт не о прямых поставках, а о серии перепродаж посредством нескольких фирм-прокладок и перевалочных хабов в третьих странах. В 2019 году в качестве перевалочного пункта указывались Кипр и Польша, в 2023 году — Турция и Словакия.

Можно предположить, что факты поставок в 2019 и 2023 годах — это единичные случаи, а сербское правительство не в курсе, кому именно передаётся произведённое в стране оружие.

В этом контексте интересен и другой случай. В июле прошлого года в Греции разбился транспортный самолёт Ан-12, зарегистрированный на Украине. Тогда министр обороны Сербии Небойша Стефанович сообщал, что на борту находились 11,5 тонны миномётных снарядов, предназначенных для передачи армии Бангладеш. Как утверждало сетевое издание Arms Watch, экспорт партии боеприпасов осуществляла фирма Valir DOO сербского предпринимателя Слободана Тешича, которого многие СМИ называют крупнейшим торговцем оружием на Балканах. Бизнесмен объявлен в розыск рядом стран по обвинению в нелегальной торговле оружием, отмывании денег и других преступлениях.

Слободан Тешич Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Несмотря на то, что Тешич официально включён в санкционные списки США, с 9 ноября 2021 года по 20 июня 2022 года его фирма экспортировала в Штаты 98,7 тонны патронов калибра 5,56×45 мм и 9×19 мм). Как отмечается, боеприпасы произведены сербским государственным оружейным заводом «Први Партизан». Куда потом попали эти боеприпасы, можно только догадываться.

Возможно, этот инцидент не имеет отношения к ситуации на Украине, а боеприпасы следовали в Бангладеш. Но не исключено, что и в этом случае речь идёт об очередном «сером» маршруте поставок.

По данным сербского правительства, украинский Ан-12 по дороге в Бангладеш должен был дозаправиться в Иордании и Саудовской Аравии. По данным Arms Watch, подобные «дозаправки» используются для того, чтобы снять с самолёта часть груза для передачи в третьи руки.

К примеру весной 2018 года сербский оружейный концерн Krušik отгрузил партию 60-мм мин по заказу американских оружейных компаний. В качестве конечного получателя боеприпасов значились Вооружённые силы Афганистана, а покупателем — американские фирмы-посредники. Однако по невыясненным причинам, 25 апреля, 18 и 29 мая зафрахтованные самолёты с боеприпасами совершали незапланированную посадку в аэропорту болгарского Бургоса.

Впоследствии боеприпасы с сербской маркировкой были замечены на вооружении боевиков «Исламского государства» (деятельность организации запрещена на территории РФ) в Йемене. Аналогичные «дозаправки» совершали и многочисленные рейсы, выполнявшие поставки оружия для союзников США в Ираке и Афганистане, после чего боеприпасы неизменно «всплывали» совершенно в другом месте.

Из этой версии следует, что сербский концерн Krušik (а возможно, и ряд других оружейных предприятий) открыто сотрудничает с американскими фирмами, аффилированными с Пентагоном и ЦРУ.

О том, что сербские власти покрывают поставки вооружений ВСУ, прямо заявил депутат Скупщины патриотического толка, бывший замглавы Сербской радикальной партии Неманья Шарович, добавив, что Киев может получить любую продукцию концерна Krušik.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я уверен, что Вучич тайно отправляет оружие на Украину, потому что их потребность в этом достаточно большая. У Украины меньше оружия, соответствующего стандартам НАТО, и я уверен, что ракеты для «Градов» — лишь малая часть. Вучич и его режим постоянно передавал оружие украинцам, мины и многое другое, очевидно, все, что только могли произвести», — заявил Шарович в интервью изданию «Сербия по-русски».

Заявление сербских оппозиционеров, которые осуждают Вучича за поставки оружия на Украину, не стоит воспринимать как истину в последней инстанции, отмечает эксперт-балканист Бондаренко. «У Вучича есть оппозиция, есть критика и справа, и слева. Одни говорят, что он «друг Владимира Путина», другие — что президент Сербии продался Западу. Но это политический процесс. Сейчас в сербском парламенте семь блоков, более 20 партий. Около трети депутатов — оппозиционные. Поэтому здесь не стоит воспринимать их как 100% истину. Идёт политическая борьба», — подчеркнул эксперт.

Но нельзя исключить, что продукция того же «Крушика» может попадать на Украину пусть не напрямую, но кружным путем. «Официальное заявление завода — это не страховка от того, что боеприпасы будут проданы в Анголу, оттуда в Болгарию и на Украину. Это не сложно», — указывает Бондаренко. Не только у Сербии, но и у Боснии и Герцеговины осталась от югославских времен мощная оборонная промышленность, «они поставляют товар на рынок и его может купить любой, у кого есть деньги». «Так что можно уверенно сказать, что здесь нет никакой политики — только бизнес», — рассказал эксперт.

По мере того как потребности ВСУ в боеприпасах советского производства будут возрастать, не исключено, что США будут активнее привлекать к поставкам сербские и в целом балканские оборонные предприятия. Ранее НАТО оплатило возобновление производства 122-мм артиллерийских снарядов на заводе в болгарском городе Костянеце, который простаивал последние 30 лет, сообщила 23 февраля The New York Times. В этом смысле сербская оборонная промышленность, находящаяся в хорошем состоянии, может представлять серьёзный интерес для Пентагона, стремящегося помочь ВСУ в преодолении «снарядного голода».