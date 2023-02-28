Варшава, 28 февраля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Интерес к Украине со стороны ее западных покровителей ослабевает, отметили 28 февраля в своих комментариях к статье «Политика Байдена в отношении Украина может оказаться перевернутой с ног на голову» слушатели польской радиостанции Tok FM.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Положение Киева осложняется тем, что Россия всё в той же мере, что и прежде, готова добиваться своих целей и готова ждать, полагают авторы сообщений.

Даже в США, которые являются основным спонсором Киева, могут отказаться от этой поддержки из-за недовольства огромного числа граждан тем, что средства тратятся на Украину, а не на проблемы собственной страны, аналогичные процессы идут и в других странах, отметили комментаторы.

У Украины осталось не так много времени, и если она не сможет предъявить значительных военных успехов, объемы поддержки сократятся, уверены авторы сообщений.

Ранее западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что масштабная военная помощь Запада Украине может прекратиться в конце лета 2023 года в случае отсутствия успеха анонсированного «контрнаступления ВСУ».