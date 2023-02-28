Хельсинки, , 15:22 — REGNUM Заявки Финляндии и Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу являются «главным приоритетом» для НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 28 февраля в Хельсинки.

Йенс Столтенберг © Valeria Mongelli/Zuma/TASS

Он подчеркнул, что настал самый подходящий момент для того, чтобы ратифицировать и полностью приветствовать вступление двух новых стран в альянс.

«Немыслимо, чтобы существовала какая-либо угроза против Финляндии или Швеции без реакции НАТО», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Для Финляндии и Швеции, добавил он, процесс вступления в альянс был самым быстрым. Обе страны подали заявки на членство в мае 2022 года, а уже в июне все участники альянса согласились их принять.

К настоящему моменту 28 из 30 союзников ратифицировали вступление новых членов, этого не сделали лишь Венгрия и Турция. В венгерском парламенте обсуждение начнётся в течение нескольких дней, отметил Столтенберг.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что переговоры Анкары с Осло и Хельсинки по поводу членства в НАТО возобновятся 9 марта.

Санна Марин подчеркнула, что для Финляндии «линия НАТО — это единственная линия, которую Россия не пересечёт».

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